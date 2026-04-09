Harga ibadah korban di Timur Tengah kekal stabil meski cabaran logistik meningkat
Apr 9, 2026 | 7:49 PM
Khidmat ibadah korban di Timur Tengah masih menawarkan harga yang sama. - Foto ALIYAH RIZQ FARM
Ibadah korban di Timur Tengah masih ditawarkan pada harga sama meskipun berdepan tekanan logistik susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran.
Beberapa penyedia khidmat ibadah korban berkongsi bahawa setakat ini kenaikan kos bahan api dan cabaran rentas sempadan belum memberi kesan ketara terhadap harga yang ditawarkan kepada pelanggan.
