Harga ternakan ditawar SalamSG bagi ibadah korban naik sedikit
Ini meskipun terdapat kenaikan kos berkaitan dengan haiwan korban itu di Australia
Apr 9, 2026 | 8:36 PM
Ibadah korban yang berpatutan, diyakini, dan mudah diakses disediakan menerusi perkhidmatan korban di luar dan dalam negara yang ditawarkan di 55 buah masjid di seluruh Singapura. - Foto fail
Harga kambing, domba (kibas), lembu yang ditawarkan SalamSG Korban bagi musim korban kali ini hanya meningkat sedikit, meskipun terdapat kenaikan kos berkaitan dengan haiwan korban itu di Australia.
SalamSG Korban yang bertanggungjawab di sebalik upacara korban di Singapura, menawarkan seekor kambing pada harga $365 manakala seekor domba (kibas) dan sepertujuh bahagian lembu ditetapkan dengan harga $370, masing-masing.
