Hasil pelancongan S’pura naik 5.8% kepada $8.6 bilion pada suku pertama

China kekal sebagai penyumbang hasil pelancongan (TR) terbesar bagi Singapura pada suku pertama 2026, dengan $1.3 bilion dalam hasil. - Foto fail

China kekal sebagai penyumbang hasil pelancongan (TR) terbesar bagi Singapura pada suku pertama 2026, dengan $1.3 bilion dalam hasil. - Foto fail

Hasil pelancongan S’pura naik 5.8% kepada $8.6 bilion pada suku pertama

Hasil pelancongan S’pura naik 5.8% kepada $8.6 bilion pada suku pertama

Singapura mengumpul $8.6 bilion dalam hasil pelancongan (TR) pada suku pertama 2026, mencatatkan pertumbuhan tahunan sebanyak 5.8 peratus berbanding $8.1 bilion pada 2025.

Ini berlaku susulan kemasukan pelawat antarabangsa yang meningkat 2.9 peratus tahun ke tahun kepada 4.4 juta bagi tempoh yang sama. Ini berbanding 4.3 juta pada suku pertama 2025, menurut data Lembaga Pelancongan Singapura (STB) pada 15 Julai.

“Peningkatan TR ini didorong oleh perbelanjaan pelawat yang sihat, selaras dengan strategi Singapura untuk mengembangkan pelancongan bermutu,” kata agensi itu.

Namun begitu, ia memberi amaran bahawa di tengah ketidaktentuan sejagat yang berterusan, permintaan pelawat dijangka semakin sederhana.

Prestasi TR yang lebih baik pada suku pertama 2026 berlaku ketika komponen utama menunjukkan pencapaian yang bercampur-campur, dengan tiga daripada lima komponen mencatatkan perbelanjaan lebih tinggi berbanding Januari hingga Mac 2025.

Perbelanjaan untuk lawatan pelancongan dan hiburan mencatatkan lonjakan tahunan terbesar, meningkat 22.8 peratus kepada $2 bilion. Ini diikuti oleh membeli-belah, di mana ia meningkat 7 peratus kepada $1.4 bilion.

Segmen “komponen lain” — yang merangkumi perbelanjaan tambang penerbangan pada syarikat penerbangan berpangkalan di Singapura, cukai pelabuhan, pengangkutan tempatan, serta pelawat perniagaan, perubatan, pendidikan dan transit — meningkat 1.3 peratus kepada $2.5 bilion.

Sebaliknya, makanan dan minuman (F&B) menurun 1.9 peratus kepada $1.2 bilion, manakala penginapan jatuh 0.2 peratus kepada $1.4 bilion.

STB menyatakan membeli-belah merupakan pendorong utama pertumbuhan TR, dengan tujuh daripada 10 pasaran teratas mencatatkan pertumbuhan tahunan dalam perbelanjaan membeli-belah pada suku pertama.

Ini terutamanya didorong oleh perbelanjaan pelawat yang kukuh dalam kategori runcit bernilai tinggi, tambah STB.

Mengikut pasaran, China kekal sebagai penyumbang TR terbesar bagi Singapura pada suku pertama 2026, dengan $1.3 bilion dalam hasil. Ini meningkat 3.4 peratus daripada sumbangannya pada suku pertama 2025.

Pada suku pertama 2026, bilangan pelawat ke Singapura dari China meningkat 9.9 peratus tahun ke tahun kepada 913,407 orang.

Indonesia merupakan penyumbang TR terbesar seterusnya, menyumbang $719.7 juta, walaupun jumlah itu 0.5 peratus lebih rendah berbanding tempoh yang sama pada 2025.

Pelawat antarabangsa daripada Indonesia menurun 2.2 peratus tahun ke tahun, kepada 626,225 dalam suku tersebut.

Australia ($533.3 juta), Amerika Syarikat ($465.7 juta) dan India ($374.1 juta) melengkapkan senarai lima pasaran penyumbang TR teratas Singapura.

Sumbangan daripada Australia (1.2 peratus) dan India (7.5 peratus) meningkat secara tahunan.

Pada suku pertama 2026, Australia menarik 311,886 pelawat, 1.2 peratus lebih ramai berbanding tahun sebelumnya (2025). Daripada India pula, terdapat 247,381 pelancong, atau penurunan 5.4 peratus berbanding suku pertama 2025.

TR daripada Amerika pada suku pertama 2026 mencatatkan penurunan tahunan sebanyak 3.2 peratus. Singapura menarik 206,543 pelawat dari Amerika dalam suku tersebut, 0.7 peratus lebih tinggi berbanding suku pertama 2025.