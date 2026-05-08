S’pura suntik $740j dana baru bagi rangsang sektor pelancongan
Grace Fu: Perbelanjaan sektor pelancongan cecah paras tertinggi $32.8 bilion pada 2025; suntikan dana baru bukti komitmen teguh demi masa depan sektor ini bagi S’pura
May 8, 2026 | 2:37 PM
Singapura bakal menyuntik dana sebesar $740 juta dalam projek pelancongannya sepanjang lima tahun akan datang.
Menteri Kemampanan dan Sekitaran yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan, Cik Grace Fu, pada 8 Mei mendedahkan bahawa perbelanjaan sektor pelancongan mencecah paras tertinggi $32.8 bilion pada 2025.
