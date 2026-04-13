Hasrat jalani NS bermakna tercapai dengan penilaian semula klasifikasi perubatan
Hasrat jalani NS bermakna tercapai dengan penilaian semula klasifikasi perubatan
LCP Noor Aizan Anwari lega Tahap Piawaian Pekerjaan Fizikal (PES) dipertingkat dari E9 ke B1 semula susulan apendiks pecah
Apr 13, 2026 | 8:12 PM
Hasrat jalani NS bermakna tercapai dengan penilaian semula klasifikasi perubatan
Tahap Piawaian Pekerjaan Fizikal (PES) Lans Koperal (LCP) Noor Aizan Anwari pernah diturunkan daripada PES B1 kepada PES E9 setelah mengalami masalah kesihatan, di mana apendiksnya pecah pada Disember 2024.
LCP Noor Aizan, 21 tahun, yang merupakan Anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa (NSF) di Pasukan Infantri Berperisai, mengesan perkara itu sewaktu beliau bercuti dan mula terasa sakit yang tajam mencucuk-cucuk di bahagian perut sewaktu makan.
