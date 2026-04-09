S’pura perlu perkasa teknologi pertahanan baru susulan konflik Ukraine, Iran
PM Wong: Perubahan dalam peperangan bawa ancaman baru; pertahanan kekal amat penting
Apr 9, 2026 | 5:08 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, meninjau pameran dron semasa lawatannya ke Kem Mandai Hill pada 9 April. - Foto ST
Singapura perlu mengambil iktibar daripada konflik di Ukraine dan Iran untuk meningkatkan penggunaan teknologi baru, termasuk sistem tanpa pemandu, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, pada 9 April.
Perubahan dalam peperangan membawa ancaman baru, justeru, penting untuk Singapura membina keupayaannya sendiri, ujar beliau semasa melawat Divisyen ke-6 Singapura/Markas Sense & Strike di Kem Mandai Hill.