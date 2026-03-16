Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

HDB: Jualan baki flat BTO ditawar kepada semua warga S’pura untuk ‘proses adil’

Flat hanya ditawarkan dalam latihan Jualan Baki Flat (SBF) selepas semua pemohon yang layak dalam latihan Bina Ikut Tempahan (BTO) memilih flat mereka, kata Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB). - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Baki flat dari pelancaran Bina Ikut Tempahan (BTO) yang lalu kini tersedia untuk semua warga Singapura, bukan hanya pemohon awal, memastikan semua orang ‘peluang memohon melalui proses yang adil,’ jelas Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB).

Flat ini - termasuk yang tidak terjual, tidak dipilih, atau dipulangkan dari BTO sebelumnya - ditawarkan hanya melalui Jualan Baki Flat (SBF) setelah semua pemohon BTO layak memilih mengikut kuota etnik.

HDB pada 14 Mac memperjelas bagaimana flat menjadi bekalan SBF, menjawab video TikTok pengguna @xinandxuan (dikendalikan dua beradik) pada 3 Mac. HDB mengenal pasti wanita dalam video itu sebagai Cik Chua.

Beliau juga mendakwa beliau tidak dimaklumkan tentang flat baki untuk projek Bukit Merah (Mei 2022) yang beliau mohon tetapi gagal.

Cik Chua memohon salah satu dari 1,226 flat empat bilik di Bukit Merah Ridge dan menerima nombor giliran 3,120 selepas undian.

Dalam emel makluman nombor giliran, HDB menyatakan nombor Cik Chua melebihi jumlah unit.

“Namun, kami akan pantau pengambilan flat semasa pemilihan dan maklumkan anda jika flat tersedia untuk kumpulan etnik anda sebelum giliran tiba,” kata HDB dalam emel itu.

Cik Chua berkata dalam video 3 Mac beliau tidak dimaklumkan masih ada flat. Beliau memetik artikel Straits Times (ST) 28 Februari yang menyebut 202 unit empat bilik di Bukit Merah Ridge dijual dalam SBF terbaru, ditutup 11 Februari.

“Saya faham ada yang memilih dan melepaskan, tetapi lebih 200 unit dikembalikan – itu tak masuk akal,” ujar Cik Chua dalam video.

Menurutnya, tidak adil beliau tidak berpeluang memilih unit di Bukit Merah Ridge semasa BTO, namun unit yang tidak terjual kini dalam SBF seterusnya.

Beberapa media melaporkan video asalnya, di mana beliau berkata telah membuat permohonan tidak berjaya “kira-kira tiga tahun, mencuba lebih kurang 13 kali, tetapi hampa.”

Menjawab pada 14 Mac, HDB berkata flat dalam SBF sebelum ini telah dipilih dalam BTO tetapi kemudian dipulangkan atau dibatalkan kerana perubahan rancangan atau keadaan pemohon.

Lembaga itu juga menyatakan Cik Chua telah membuat 11 permohonan flat empat bilik dalam BTO dan SBF antara November 2020 hingga Mei 2023.