Seorang kru kapal yang memerlukan perhatian perubatan segera telah dibawa ke Hospital Besar Singapura (SGH) menggunakan helikopter Rescue 10 H225M Medium Lift. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK RSAF

Seorang kru kapal yang memerlukan perhatian perubatan segera ketika berada di laut telah dibawa ke hospital menggunakan helikopter penyelamat pada 24 Februari.

Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) dalam satu kenyataan di Facebook berkata ia telah menggunakan helikopter Rescue 10 H225M Medium Lift pada petang itu untuk menyelamatkan kru tersebut.

Kru tersebut kemudian dibawa ke Hospital Besar Singapura (SGH) dan dilaporkan berada dalam keadaan sedar dan stabil.

“Kami memuji kru udara RSAF dan karyawan penjagaan kesihatan SGH yang sentiasa bersedia 24 jam untuk menyelamatkan nyawa,” tambah pihak angkatan udara itu.

Dalam satu kejadian berasingan pada awal Februari, RSAF turut mengerahkan helikopter Rescue 10 H225M Medium Lift untuk menyelamatkan seorang kru kapal di laut.