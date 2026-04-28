Pasukan Home Team bakal membangunkan satelit pertamanya yang dijadualkan untuk pelancaran ke angkasa lepas pada 2029.

Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, mengumumkan pada 28 April bahawa satelit berkod nama Xplorer itu berfungsi mengesan kepulan gas berbahaya.

Polis uji keberkesanan ves baru dengan ciri kurangkan suhu badanJan 29, 2026 | 6:36 PM
Robot bantu Home Team kendali operasi risiko tinggi jelang 2027May 26, 2025 | 6:31 PM
