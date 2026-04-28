Home Team bakal lancar satelit pertama pada 2029
Satelit ‘Xplorer’ berfungsi kesan gas berbahaya
Apr 28, 2026 | 4:32 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, menyampaikan ucapan perasmian bagi Sidang Kemuncak TechX Milipol (MTX) 2026 di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands pada 28 April. - Foto ST
Pasukan Home Team bakal membangunkan satelit pertamanya yang dijadualkan untuk pelancaran ke angkasa lepas pada 2029.
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, mengumumkan pada 28 April bahawa satelit berkod nama Xplorer itu berfungsi mengesan kepulan gas berbahaya.
