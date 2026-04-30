Singapura dan Brunei mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang rapat dan sekian lama terjalin, dengan 2026 menandakan ulang tahun ke-50 hubungan pertahanan antara kedua-dua negara.

Perkara itu ditekankan susulan lawatan pengenalan Komander Angkatan Darat Diraja Brunei (RBLF), Brigadier Jeneral (BG) Aldi bin Haji Hassan ke Singapura dari 27 hingga 30 April 2026, kata kenyataan berita Mindef pada 29 April. Beliau telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, di Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 29 April.