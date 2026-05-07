Individu yang berulang kali memberi makan haiwan liar secara haram di Singapura boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 12 bulan, apabila pindaan hukuman lebih berat mula dikuatkuasakan akhir 2026.

Ini antara langkah susulan perbahasan Rang Undang-Undang Statut (Pindaan Pelbagai) yang telah diluluskan di Parlimen pada 7 Mei, meskipun terdapat bantahan daripada Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP).