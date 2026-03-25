Hong Tat: Operasi tembak gagak dilancar di 9 daerah, bermula di Yishun
Hong Tat: Operasi tembak gagak dilancar di 9 daerah, bermula di Yishun
Mar 25, 2026 | 4:20 PM
Hong Tat: Operasi tembak gagak dilancar di 9 daerah, bermula di Yishun
Berdasarkan tinjauan populasi terkini pihak berkuasa, bilangan burung gagak adalah kira-kira 160,000 pada 2024 – lebih 20 kali ganda daripada populasinya pada 2016. - Foto MND
Operasi menembak burung gagak telah bermula di Yishun dan akan diperluaskan ke lapan kawasan lain dalam beberapa minggu akan datang, kata Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat.
Kawasan tersebut ialah Bishan, Jurong, Kranji, Punggol, Sembawang, Tampines, Toa Payoh, Woodlands dan Yishun.
