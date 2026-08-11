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Ibu harap pasangan kembar autisme terus ada tempat dalam masyarakat
Pertandingan sukan terangkum ‘Play Inclusive’ beri peluang interaksi dengan orang ramai
Cik Nor Hafizah Abdul Ghani (kanan), menggunakan alat komunikasi visual yang membantu anak-anaknya Yousef Asif (dua dari kiri) dan Yousef Asir (dua dari kanan) berkomunikasi melalui gambar yang dikaitkan dengan perkataan. Bersama dalam gambar ialah bapa kepada pasangan kembar, Encik Zulkefli Zainuddin. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
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Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Bagi kebanyakan keluarga yang membesarkan anak dengan autisme, keluar bersiar-siar atau menikmati hidangan di luar rumah, sering diselubungi kebimbangan terhadap reaksi orang sekeliling.
Cik Nor Hafizah Abdul Ghani, ibu kepada pasangan kembar berusia 16 tahun yang mempunyai autisme sederhana, amat memahami perasaan itu.
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