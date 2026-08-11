Cik Nor Hafizah Abdul Ghani (kanan), menggunakan alat komunikasi visual yang membantu anak-anaknya Yousef Asif (dua dari kiri) dan Yousef Asir (dua dari kanan) berkomunikasi melalui gambar yang dikaitkan dengan perkataan. Bersama dalam gambar ialah bapa kepada pasangan kembar, Encik Zulkefli Zainuddin. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA