Bagi kebanyakan keluarga yang membesarkan anak dengan autisme, keluar bersiar-siar atau menikmati hidangan di luar rumah, sering diselubungi kebimbangan terhadap reaksi orang sekeliling.

Cik Nor Hafizah Abdul Ghani, ibu kepada pasangan kembar berusia 16 tahun yang mempunyai autisme sederhana, amat memahami perasaan itu.

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