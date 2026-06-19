Ibu pejabat baru Divisyen Marin SCDF bakal tingkat keupayaan dron

Ibu pejabat baru Divisyen Marin SCDF bakal tingkat keupayaan dron

Ibu pejabat baru Divisyen Marin SCDF bakal tingkat keupayaan dron

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) kini giat menguji kapal tanpa pemandu sebagai langkah strategik bagi memperkasakan operasi kecemasan masa hadapan.

Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong, berkata bahawa kejayaan inisiatif tersebut akan meletakkan SCDF sebagai perintis sejagat dalam penggunaan navigasi autonomi serta keupayaan memadam kebakaran tanpa pemandu.

Beliau menyampaikan aspirasi tersebut semasa merasmikan Ibu Pejabat Divisyen Marin SCDF yang baharu di Pulau Brani pada 19 Jun.

Acara tersebut diserikan dengan perarakan, perasmian plak, dan demonstrasi semburan air yang mempamerkan keperkasaan aset maritim SCDF.

Pembinaan ibu pejabat itu diumumkan pada 2024, selari dengan persiapan Singapura membangunkan pelabuhan besar baharu di Tuas menjelang 2040.

Encik Tong berkata kemudahan baharu itu bakal melonjakkan keupayaan dron SCDF, sekali gus mencerminkan komitmen mendalam terhadap inovasi dalam setiap tindak balas kecemasan.

Beliau berkata: “Pegawai SCDF boleh mengemudi kapal permukaan tanpa pemandu (USV) dari jauh dan menghantar maklumat masa nyata kepada kededua kapal yang dikerahkan dan Pusat Pemerintahan Bersepadu.”

“Ia membolehkan kesedaran situasi yang lebih baik dan tindak balas yang jauh lebih tangkas semasa insiden berisiko tinggi.”

Pada masa ini, SCDF giat memanfaatkan pelbagai robot dan dron dalam operasi harian mereka.

Ia termasuk dron udara yang memberikan pandangan menyeluruh dari atas lokasi kejadian, serta kenderaan bawah air kawalan jauh yang sangat penting bagi misi mencari dan menyelamat.

Encik Tong menegaskan bahawa sebagai hab pemindahan kapal dan bunker paling sibuk di dunia, perairan Singapura menuntut pegawai yang mahir, aset kapal canggih, serta jalinan kerjasama yang kukuh demi memastikan keselamatan terjamin.

Beliau memetik tragedi kebakaran kapal persiaran World Legacy pada Februari yang meragut nyawa seorang anak kapal.

Insiden tersebut melibatkan 300 penumpang dan 400 anak kapal yang terpaksa dipindahkan dengan segera ketika SCDF bertungkus-lumus memadamkan kebakaran.

SCDF mengambil alih tanggungjawab pemadaman kebakaran di laut daripada Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) pada 2012, bermula dengan hanya dua buah kapal.

Sejak itu, pasukan itu telah berjaya mengembangkan armadanya kepada tujuh kapal, dengan perancangan rapi untuk menambah tiga lagi aset menjelang 2030.

Ibu pejabat itu menempatkan Pusat Pemerintahan Bersepadu bagi menyelaras pengurusan insiden maritim.

Pegawai daripada agensi lain, termasuk MPA, Polis Pengawal Pantai dan Tentera Laut Republik Singapura, boleh dikerahkan ke ibu pejabat itu untuk menyokong perancangan dan penyelarasan bersama.

Komander Divisyen Marin SCDF, Penolong Pesuruhjaya Kanan Ryan Ong, berkata ibu pejabat baharu itu menggabungkan operasi, latihan marin dan penglibatan masyarakat.

“Ibu Pejabat Marin baharu ini menandakan satu peristiwa penting dalam pembinaan keupayaan kami,” katanya.