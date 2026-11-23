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Sekilas Berita
Imbau memori silam dorong interaksi bermakna pesakit demensia dan penjaga
Imbau memori silam dorong interaksi bermakna pesakit demensia dan penjaga
Penjaga lebih kenali pesakit, dapat atur kegiatan seiring minat mereka
Foto JCH
Nov 23, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Imbau memori silam dorong interaksi bermakna pesakit demensia dan penjaga
Mengimbau kenangan lama lebih daripada sekadar mengenang masa lalu bagi pesakit demensia.
Setiap kali Encik Mohamed Said Selamat, 87 tahun, terkenangkan zaman kanak-kanaknya di Pulau Brani, beliau akan menceritakan pengalamannya bermain di laut serta membuat kuih.
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