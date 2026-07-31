Jemaah Hahnemann Travel & Tours menjejaki warisan Islam keajaiban dunia, Petra.
Jemaah Hahnemann Travel & Tours menjejaki warisan Islam keajaiban dunia, Petra. - Foto HAHNEMANN TRAVEL & TOURS

Menjalani ibadah umrah pada musim sejuk menawarkan pengalaman yang jauh lebih selesa, tenteram, dan tenang.

Cuaca yang nyaman membolehkan jemaah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ibadah – seperti tawaf, saie, solat, dan zikir – tanpa rasa letih, dehidrasi, atau kehangatan melampau.

Di samping itu, malam yang lebih panjang pada musim sejuk memberi lebih ruang dan ketenangan buat jemaah melakukan qiamullail, bertahajud, dan beriktikaf di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi.

Bagi memenuhi perancangan anda, Hahnemann Travel & Tours dengan sukacitanya menjemput anda dan keluarga untuk membuat tempahan Pakej Umrah Eksklusif menjelang hujung tahun ini hingga awal tahun depan, termasuk peluang menjalani ibadah umrah pada bulan Ramadan.

“Keistimewaan Umrah Musim Sejuk & Ramadan: Menunaikan umrah di bawah cuaca yang sejuk dan nyaman bukan sahaja memberi keselesaan fizikal, malah melapangkan jiwa untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Ini adalah peluang keemasan buat ahli keluarga beribadah bersama dalam suasana yang sungguh tenteram,” kata Pengarah Pengurusan Hahnemann Travel & Tours, Encik Ahmad Hahnemann.

Sorotan Pakej & Tawaran Istimewa Hahnemann Travel

Pilihan Tempoh: Pakej fleksibel dari 9 hingga 15 Hari.

Harga Pakej: Bermula daripada $2,999 (untuk tempahan dari September 2026 hingga Mac 2027).

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Promosi Istimewa Pasangan: Diskaun sebanyak $300 bagi setiap pasangan bagi tempahan dari September 2026 hingga Mac 2027! (Tertakluk kepada pendaftaran sebelum 30 Ogos).

Pakej termasuk:

Penerbangan: Tiket penerbangan ekonomi pergi-balik (termasuk semua cukai).

Penginapan Premium: Hotel 5-bintang terpilih berdekatan masjid:

○ Hotel Jumeirah (Makkah – berdekatan Masjidil Haram) mudah akses turun naik bas

○ Hotel Maden Taiba (Madinah – berdekatan Masjid Nabawi)

Pengangkutan: Perjalanan selesa dengan Kereta Api Laju (High-Speed Train) antara Kota Suci.

Sajian: Hidangan juadah Antarabangsa dan Asia disajikan sepanjang penginapan.

Bimbingan Ibadah: Mutawif berpengalaman yang akan membimbing setiap langkah ibadah anda.

Pakej Tambahan: Umrah + Ziarah Al-Aqsa & Petra

Kami juga menawarkan pakej gabungan umrah bersama lawatan ke Masjid Al-Aqsa di Baitulmakdis dan warisan keajaiban dunia, Petra. Walaupun perjalanan ke Masjid Al-Aqsa kini menghadapi cabaran berikutan situasi geopolitik semasa, kami sentiasa mengutamakan keselamatan dan menggalakkan jemaah untuk meletakkan pergantungan serta kepercayaan penuh kepada rancangan Allah swt. Semoga setiap niat dan usaha diberkati.

Maklumat Hotel: Jumeirah Hotel Jabal Omar Makkah

Jumeirah Jabal Omar Makkah merupakan salah satu hotel mewah bertaraf 5 bintang yang terletak di kawasan strategik Jabal Omar, Makkah. Hotel ini menawarkan gabungan keselesaan bertaraf antarabangsa dan kemudahan khusus untuk para jemaah umrah dan haji.

Akses Jarak ke Halaman Masjidil Haram

Jarak Berjalan Kaki: Anggaran 100 hingga 150 meter dari pintu keluar/menara hotel ke dataran luar (halaman) Masjidil Haram.

Masa Perjalanan: Mengambil masa sekitar tiga hingga lima minit berjalan kaki menerusi laluan pejalan kaki berpedestrian di kawasan Jabal Omar.

Kemudahan Tambahan: Sangat sesuai untuk warga emas, jemaah berkeluarga, mahupun mereka yang memerlukan akses cepat ke pekarangan masjid.

Kelebihan Utama Hotel

Lokasi Sangat Dekat: Terletak dalam jarak berjalan kaki singkat ke dataran Masjidil Haram, memudahkan jemaah untuk berulang-alik bagi setiap waktu solat.

Pemandangan Masjidil Haram & Kaabah: Banyak unit bilik dan suite menawarkan pemandangan langsung ke arah Masjidil Haram.

Perkhidmatan Mewah Jenama Jumeirah: Terkenal dengan rekaan dalaman yang elegan, keselesaan katil premium, serta perkhidmatan pelanggan bertaraf dunia.

Suasana Tenang & Privasi: Susun atur bangunan direka untuk memberi suasana kedamaian dan ketenangan selepas beribadah.

Mengapa Memilih Hahnemann Travel & Tours?

Pengalaman Lebih 45 Tahun: Berkhidmat sejak tahun 1983 di bawah bimbingan dan laungan Ustazah Chik dan Ustaz Osman Jantan.

Layanan Mesra & Amanah: Kami mengutamakan kepimpinan, keselesaan, dan menganggap setiap jemaah seperti keluarga sendiri.

Berdasarkan Al-Quran & Sunah: Memastikan perjalanan ibadah anda sempurna dan teratur mengikut syariat.

Promosi Istimewa & Maklumat Perhubungan

PROMOSI ISTIMEWA! Diskaun $300 bagi setiap pasangan untuk pakej umrah pilihan Hahnemann Travel & Tours! (Pendaftaran mesti dilakukan sebelum 30 Ogos ini)

Temui Kami di Acara Terdekat:

Acara Mak Besar: Tarikh: 31 Julai – 2 Ogos | Lokasi: Booth F1, Jumeirah (Suntec City Dewan 4)

● Festival Fesyen Muslim: Tarikh: 7 Ogos – 9 Ogos | Lokasi: Booth A43 (Dewan Singapore Expo)

Hubungi & Tempah Sekarang:

Talian Pejabat: 6749-1131

WhatsApp: 9775-2605

Laman Web: www.hahnemanntravel.com.sg

Pejabat: 60 Paya Lebar Road, Office Lobby 2, #12-42 Paya Lebar Square, Singapura 409051 (Bersebelahan Stesen MRT Paya Lebar - EW8).

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