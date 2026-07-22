Dua pemegang jawatan politik wanita – Cik Sim Ann dan Cik Jasmin Lau – akan dinaikkan pangkat dalam perubahan barisan Kabinet terkini yang diumumkan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, pada 22 Julai.

Cik Sim Ann – yang kini menggalas peranan sebagai Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri) – akan dinaikkan pangkat kepada Menteri Kedua.

Sementara itu, Cik Lau pula akan menggalas peranan sebagai Pemangku Menteri Tenaga Manusia, dan Menteri Negara Kanan di Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI). Beliau akan melepaskan pelantikan di Kementerian Pendidikan (MOE).

Perubahan baru itu akan berkuatkuasa 27 Julai.

Menjawab soalan mengenai perwakilan wanita, Encik Wong dalam sidang media bagi mengumumkan perubahan Kabinet dan pelantikan politik baru yang diadakan di MDDI pada 22 Julai berkata bahawa terdapat skop lebih luas bagi penyertaan wanita dalam Parlimen dan Kabinet.

“Masih ada ruang untuk penyertaan dan perwakilan wanita yang lebih besar dalam Parlimen dan Kabinet.

“Saya sentiasa mencari bakat sedemikian, dan sudah tentu, pelantikan akan dibuat berdasarkan ketersediaan dan merit individu.

“Namun, saya percaya ruang itu memang ada,” kata beliau.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pilihan raya negeri Negeri Sembilan, Anthony Loke, BN, PH, PN, DAP

PRN Negeri Sembilan: Dua Menteri jadi tumpuan untuk pertahan kerusi

Jul 22, 2026 | 6:40 PM
Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan) mengumumkan perubahan kepada barisan Kabinetnya pada 22 Julai. Bersamanya adalah (dari kiri) Encik Goh Pei Ming, Encik Zaqy Mohamad, Encik Jeffrey Siow, Encik David Neo dan Cik Jasmin Lau.

PM Wong umum Kabinet baru, lima penjawat politik naik pangkat, Shanmugam dilantik Menteri Kanan

Jul 22, 2026 | 6:00 PM
CAAS akan mempertingkatkan Menara Kawalan Changi yang ikonik serta Pusat Kawalan Lalu Lintas Udara Singapura (SATCC) bagi menempatkan sistem baharu yang akan menyokong pertumbuhan masa depan.

Menara Changi dipertingkat menerusi sebahagian pelaburan $4 bilion bagi sistem lalu lintas udara

Jul 22, 2026 | 7:30 PM
Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kanan) bercakap kepada media pada 2 April 2025, bersama Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri) ketika itu, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah, berbaju hijau) meletakkan jawatan pada 20 Julai.

PM Wong: Tiada pengecualian bagi Faishal, piawaian sama dikenakan bagi semua AP PAP

Jul 22, 2026 | 6:23 PM
konflik asia barat

Iran usul gencatan senjata 10 hari, pengantara giat hentikan konflik dengan AS

Jul 22, 2026 | 11:30 AM
Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) semasa acara pengagihan daging korban di Masjid An-Nur pada 20 Jun. Sebanyak 17 agensi terlibat dalam acara itu dengan kira-kira 500 penerima dijangka menerima daging korban, menjadikannya yang terbesar setakat ini.

Dedikasi Faishal sentiasa dikenang

Jul 21, 2026 | 8:52 PM
Polis menerima panggilan mengenai kejadian tragik itu kira-kira 4.45 petang pada 20 Julai.

Lelaki maut selepas gaduh dengan jiran di Lengkok Bahru

Jul 21, 2026 | 4:39 PM
visa umrah

Saudi perkenal visa umrah boleh masuk berulang dalam setahun

Jul 21, 2026 | 10:35 AM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada semua jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. Gambar diambil sewaktu sesi sidang Parlimen beberapa bulan lalu.

Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanita

Jul 20, 2026 | 1:37 PM

Dengan perubahan tersebut, ini bermakna Singapura akan mempunyai lima wanita dalam Kabinet.

Pada masa ini, terdapat tiga wanita dalam Kabinet – Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu; Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo; dan Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah.

Laporan berkaitan
PM Wong: Tiada pengecualian bagi Faishal, piawaian sama dikenakan bagi semua AP PAPJul 22, 2026 | 6:23 PM
rombakan Kabinet SGwanita