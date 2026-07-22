Mengekalkan mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim dalam Kabinet dengan membuat pengecualian untuk beliau, hanya akan menyebabkan lebih banyak bahaya dan kemudaratan kepada Singapura.

Oleh itu, jangkaan dan piawaian bagi Dr Faishal juga akan dikenakan kepada setiap Anggota Parlimen (AP) Parti Tindakan Rakyat (PAP) secara sama rata, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, semasa pengumuman rombakan Kabinet pada 22 Julai.

Beliau berkata demikian bagi membalas soalan Berita Harian (BH) sama ada Dr Faishal dikenakan piawaian tingkah laku yang paling tinggi disebabkan jawatannya sebagai Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam.

“Dalam keadaan seperti ini, saya memahami sepenuhnya bahawa mungkin timbul godaan untuk membuat pengecualian bagi beliau.

“Namun, saya percaya melakukan demikian hanya akan membawa lebih banyak bahaya dan kemudaratan kepada Singapura.

“Akhirnya, kami menilai segala bukti yang ada. Kami mesti melakukan perkara yang betul serta memelihara kepercayaan rakyat Singapura terhadap sistem politik dan institusi awam negara ini,” ujar Encik Wong.

Encik Wong turut menegaskan bahawa Dr Faishal “mempunyai tanggungjawab sebagai Menteri dan terdapat jangkaan terhadap beliau daripada masyarakat”.

Beliau menjelaskan sekiranya perkara ini berlaku kepada sebarang AP PAP yang lain, pemerintah akan melakukan perkara dan proses yang sama, dan piawaian yang sama akan dikenakan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
penstrukturan kabinet

PM Wong: Pembentukan barisan pemimpin 5G PAP jalan dengan baik

Jul 22, 2026 | 8:05 PM
Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan) mengumumkan perubahan kepada barisan Kabinetnya pada 22 Julai. Bersamanya adalah (dari kiri) Encik Goh Pei Ming, Encik Zaqy Mohamad, Encik Jeffrey Siow, Encik David Neo dan Cik Jasmin Lau.

PM Wong: Pembaharuan kepimpinan Melayu/Islam ikut pendekatan menyeluruh S’pura

Jul 22, 2026 | 8:26 PM
Faishal Ibrahim, PAP AP, Lawrence Wong

PM Wong: Tiada pengecualian bagi Faishal, piawaian sama dikenakan bagi semua AP PAP

Jul 22, 2026 | 6:23 PM
PM Wong, Kabinet baru, politik, S’pura

PM Wong umum Kabinet baru, anggota muda diberi tanggungjawab lebih besar

Jul 22, 2026 | 8:04 PM
Cik Jasmin Lau akan menggalas peranan sebagai Pemangku Menteri Tenaga Manusia, dan Menteri Negara Kanan di Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI)

Jasmin Lau dilantik Pemangku Menteri Tenaga Manusia, Sim Ann naik pangkat Menteri Kedua

Jul 22, 2026 | 7:56 PM
Setiausaha Agung NTUC, Encik Ng Chee Meng, dilantik sebagai Menteri di Pejabat Perdana Menteri.

Wan Rizal yakin Chee Meng terus perjuang suara pekerja dalam Kabinet

Jul 22, 2026 | 7:57 PM
mti

MTI diberi nama baharu Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan mulai 1 Okt

Jul 22, 2026 | 7:45 PM
Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan) mengumumkan perubahan kepada barisan Kabinetnya pada 22 Julai. Bersamanya adalah (dari kiri) Encik Goh Pei Ming, Encik Zaqy Mohamad, Encik Jeffrey Siow, Encik David Neo dan Cik Jasmin Lau.

PM Wong umum Kabinet baru, lima penjawat politik naik pangkat, Shanmugam dilantik Menteri Kanan

Jul 22, 2026 | 6:00 PM
Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann (kanan) mengumumkan salah satu usaha bawah pelan CNB 2030 ialah wadah berteknologi kecerdasan buatan (AI), Narconet yang mampu mengesan, menandakan dan merumuskan maklumat berkaitan kegiatan dadah daripada sumber teks, audio dan video yang terkandung dalam peranti digital tempatan, semasa Seminar Pelan Kerja CNB yang diadakan di Singapore Expo Max Atria pada 22 Julai.

CNB perkenal teknologi AI bantu siasat kegiatan dadah

Jul 22, 2026 | 7:05 PM

“Tindakan atau akibat yang sama akan menyusul,” tambah Encik Wong, yang juga Menteri Kewangan.

Ini menyusuli peletakan jawatan Dr Faishal daripada semua jawatan politik pada 20 Julai disebabkan ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita.

Encik Zaqy Mohamad, yang kini merupakan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan, mengambil alih tugas sebagai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam.

Dalam pada itu, Encik Wong turut menjelaskan bahawa Pejabat Perdana Menteri (PMO) pertama kali menyedari isu ini apabila seorang wanita telah menghantar e-mel dan membuat aduan mengenai interaksi Dr Faishal dengannya.

Ia merupakan e-mel yang sangat terperinci yang mengandungi semua butiran, tangkap layar, dan kandungan interaksi antara dua pihak tersebut, kata beliau.

Encik Wong akur sesetengah pihak telah bertanya sama ada tindakan atau akibat yang dikenakan adalah terlalu berat.

“Biar saya jelaskan sebegini: pertama, (Dr) Faishal sendiri, apabila merenung kembali perkara ini, menyedari bahawa adalah sukar untuk beliau terus kekal sebagai pemegang jawatan politik dan sebagai seorang AP.

“Penjelasan beliau adalah bahawa beliau telah cuba sedaya upaya untuk mengendalikan apa yang dirasakannya sebagai satu situasi yang kekok, dan beliau tidak mahu memutuskan interaksi dengan wanita tersebut secara mendadak,” ujar Encik Wong.

Laporan berkaitan
Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanitaJul 20, 2026 | 1:37 PM
Faishal letak jawatan, Zaqy ambil alih sebagai Pemangku MenteriJul 20, 2026 | 12:45 PM
faishal ibrahimlawrence wongkabinet