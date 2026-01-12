GIC telah mencapai pulangan sebenar sebanyak 3.8 peratus setahun sejak 20 tahun lalu, manakala Temasek telah melaporkan jumlah pulangan pemegang saham sebanyak 8 peratus setahun dalam dolar Amerika Syarikat (AS) sejak tempoh 20 tahun lalu. - Foto fail ST, GIC

Pulangan yang dijana oleh perbadanan pelaburan pemerintah Singapura, GIC, dan syarikat pelaburan milik negara, Temasek, adalah “munasabah dan dalam jangkaan” berdasarkan mandat dan profil risiko masing-masing, kata Pemangku Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow.

Berucap di Parlimen pada 12 Januari, beliau menyatakan bahawa GIC telah mencapai pulangan sebenar sebanyak 3.8 peratus setahun sejak 20 tahun lalu, manakala Temasek pula telah melaporkan jumlah pulangan pemegang saham sebanyak 8 peratus setahun dalam dolar Amerika Syarikat sejak tempoh 20 tahun lalu.

“Kami akan terus menyemak semula mandat dan prestasi mereka secara berkala selaras dengan perubahan dalam landskap pelaburan ekonomi global.

“Tumpuan kami sentiasa tertumpu pada prestasi jangka panjang dan bukannya turun naik jangka pendek atau tahun ke tahun,” tambahnya.

Encik Siow berkata Temasek beroperasi terutamanya sebagai “ pelabur dari bawah ke atas ”, melaburkan wang secara langsung dalam syarikat-syarikat dalam geografi dan domain di mana ia telah “membina keupayaan yang lebih mendalam dan yang mana ia melihat potensi pertumbuhan jangka panjang”.

Walaupun prestasi Temasek dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah terjejas oleh prestasi pasaran China, ini dikurangkan oleh pulangan yang lebih tinggi daripada pelaburannya yang semakin meningkat di Eropah dan Amerika, katanya.

“Pemerintah meminta lembaga Temasek bertanggungjawab untuk memberikan pulangan jangka panjang yang baik ke atas portfolio keseluruhannya. Itu adalah berdasarkan prestasi portfolio bersih, selepas ditolak semua yuran dan perbelanjaan pelaburan,” jelasnya.

Sebaliknya, Encik Siow berkata mandat GIC adalah untuk memelihara kuasa beli antarabangsa bagi aset di bawah pengurusannya.

Beliau menegaskan bahawa GIC mempunyai “beberapa pulangan yang terlepas” dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana ia mengambil langkah pencegahan untuk menyederhanakan pendedahan risikonya sebagai jangkaan peningkatan turun naik pasaran dan penilaian yang tinggi.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan risiko portfolio berada dalam had yang boleh diterima dan untuk melindungi daripada kemungkinan penurunan nilai aset yang ketara sekiranya berlaku pembetulan pasaran yang mendadak, kata Encik Siow.

“Oleh itu, sebarang penilaian pulangan mesti dipertimbangkan bersama-sama dengan risiko yang diambil,” tambahnya.

“Tidak selalunya sesuai atau bermakna untuk membandingkan prestasi Temasek secara langsung dengan dana lain; ia benar-benar bergantung pada mandat dan profil risiko yang Temasek tetapkan untuk lakukan,” katanya lagi.