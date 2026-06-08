Dua lelaki dikenakan hukuman penjara kerana cuba menyeludup 3,480 peranti vape di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada Jun 2025. - Foto: ST

Dua lelaki dikenakan hukuman penjara kerana cuba menyeludup 3,480 peranti vape di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada Jun 2025. - Foto: ST

Dua lelaki yang diupah oleh pihak ketiga untuk menyeludup 3,480 peranti vape dari Malaysia ke Singapura akhirnya diberkas di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada Jun 2025.

Pada 5 Jun, Muhammad Haiqal Zaini, 22, dijatuhi hukuman penjara 18 minggu setelah mengaku bersalah mengimport 2,800 pod dan 680 kartrij vape ke Singapura.

Rakan senegaranya, Muhammad Musray, 21, menerima hukuman serupa selama 20 minggu penjara pada Februari.

Pendakwa raya daripada Penguasa Sains Kesihatan, Cik Debra Ann Tan, mendedahkan di mahkamah bahawa pasangan itu beroperasi di bawah arahan seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai “Din” atau “Faie”.

Sebelum tertangkap, mereka pernah berjaya melepasi sempadan dengan kiriman serupa, namun dokumen mahkamah tidak mendedahkan tarikh kejadian tersebut.

Dalam operasi sebelum ini, mereka berjaya menyusup masuk ke Singapura tanpa dikesan, berpandukan poskod yang diberikan - alamat sebenar dirahsiakan atas perintah mahkamah.

Apabila tiba, mereka menerima arahan daripada “Din” untuk memindahkan muatan seludup itu ke dalam lori berdaftar Singapura, sebelum berpatah balik ke Malaysia.

Muhammad Musray meraih RM550 (sekitar S$167) bagi penghantaran pertama, dengan janji habuan sehingga RM1,100 untuk tugasan kedua pada Jun 2025.

Sementara itu, Haiqal menerima RM150 bagi tugasan pertama dan dijanjikan RM100 bagi penghantaran kedua.

Pada 17 Jun 2025, Din mengisi sebuah kereta dengan lapan kotak berisi 3,480 peranti vape. Dia menjemput Muhammad Musray di Desaru, kemudian mengambil Haiqal di sebuah stesen minyak di Pasir Gudang sebelum menyerahkan kemudi kepada Muhammad Musray.