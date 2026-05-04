Lebih 2,500 diberkas kesalahan vape suku pertama 2026
May 4, 2026 | 5:29 PM
Daripada mereka yang ditangkap kerana memiliki dan menggunakan vape dalam tempoh tiga bulan pertama tahun ini, 2,212 adalah pesalah vape tetap. - Foto ST
Seramai 2,589 orang telah ditangkap kerana memiliki dan menggunakan vape dalam tempoh tiga bulan pertama 2026.
Dalam satu kenyataan bersama pada 4 Mei, Kementerian Kesihatan (MOH) dan Penguasa Sains Kesihatan (HSA) berkata daripada mereka yang ditangkap itu, 2,212 adalah pesalah yang biasa menggunakan vape.
