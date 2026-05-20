Dua lelaki telah ditangkap dengan lebih 9,200 tin serta botol bir dan minuman keras kontraban dirampas dalam satu operasi penguatkuasaan oleh Kastam Singapura pada 5 Mei.

Pegawai kastam menjalankan pemeriksaan pada hari tersebut di sebuah bangunan perindustrian di Bedok North Avenue 4 dan membongkar “kaedah penyembunyian canggih” menggunakan pembungkusan minuman tidak beralkohol, menurut satu kenyataan Kastam Singapura pada 20 Mei.