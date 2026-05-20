2 lelaki ditangkap selepas 9,200 tin, botol alkohol kontraban dirampas di Bedok
Denda sehingga 40 kali ganda jumlah cukai, penjara menanti pesalah
May 20, 2026 | 3:14 PM
Kastam Singapura menemui 13 palet mengandungi bir dan minuman keras belum dibayar cukai yang disembunyikan di sebalik karton serta pembungkusan yang dilabel sebagai minuman tidak beralkohol. - Foto KASTAM SINGAPURA
Dua lelaki telah ditangkap dengan lebih 9,200 tin serta botol bir dan minuman keras kontraban dirampas dalam satu operasi penguatkuasaan oleh Kastam Singapura pada 5 Mei.
Pegawai kastam menjalankan pemeriksaan pada hari tersebut di sebuah bangunan perindustrian di Bedok North Avenue 4 dan membongkar “kaedah penyembunyian canggih” menggunakan pembungkusan minuman tidak beralkohol, menurut satu kenyataan Kastam Singapura pada 20 Mei.
