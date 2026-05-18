3 peruncit henti ciri palsu dalam talian untuk keliru pembeli
Termasuk kiraan pelawat dan adanya permintaan
May 18, 2026 | 2:57 PM
Ciri-ciri yang mengelirukan termasuk kiraan pelawat palsu, pemasa undur yang direka-reka untuk pengaruh pembeli. - Foto CCS
Tiga peruncit dalam talian didapati menggunakan ciri-ciri yang mengelirukan untuk mempengaruhi pembeli, ujar pengawal selia pengguna dan persaingan Singapura.
Syarikat tersebut didapati telah menggunakan ciri yang mengelirukan seperti memaparkan kiraan pelawat laman web palsu, pemasa undur palsu dan dakwaan diskaun palsu untuk mewujudkan desakan dan permintaan palsu berkaitan produk mereka, kata Suruhanjaya Persaingan dan Pelanggan Singapura (CCS) dalam satu kenyataan pada 18 Mei.
