Tiga peruncit dalam talian didapati menggunakan ciri-ciri yang mengelirukan untuk mempengaruhi pembeli, menurut pengawal selia pengguna dan persaingan Singapura.

Syarikat tersebut didapati telah menggunakan ciri yang mengelirukan seperti memaparkan kiraan pelawat palsu, pemasa undur palsu dan dakwaan diskaun palsu untuk mewujudkan desakan dan permintaan palsu berkaitan produk mereka, kata Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura (CCS) dalam satu kenyataan pada 18 Mei.