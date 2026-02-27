Dua remaja antara 3 orang disiasat atas kesalahan berkaitan trafik

Dua remaja berusia 16 tahun itu didapati bergilir-gilir menunggang motosikal yang telah dibatalkan pendaftarannya tanpa lesen memandu yang sah di sepanjang Bukit Batok West Avenue 5 pada 8 Februari. - Foto PASUKAN POLIS SINGAPURA

Dua remaja berusia 16 tahun dan seorang lelaki berusia 22 tahun sedang disiasat polis atas beberapa kesalahan berkaitan trafik, termasuk memandu tanpa lesen dan menggunakan kenderaan yang telah dibatalkan pendaftaran.

Dua remaja lelaki itu didapati bergilir-gilir menunggang sebuah motosikal di sepanjang Bukit Batok West Avenue 5 pada 8 Februari, menurut kenyataan polis pada 27 Februari.

Pegawai polis bertindak terhadap kejadian itu sekitar 8.40 malam pada 8 Februari.

Kedua-dua remaja tersebut disiasat atas beberapa kesalahan trafik, termasuk memandu tanpa lesen yang sah, menggunakan kenderaan yang telah dibatalkan pendaftaran, memandu di bawah umur, dan menggunakan kenderaan tanpa perlindungan insurans.

Dalam satu kes berasingan pada 15 Februari, Polis Trafik (TP) dimaklumkan sekitar 10.15 malam mengenai penggunaan nombor pendaftaran palsu pada sebuah kenderaan di pusat beli-belah VivoCity.

Pegawai menemui sebuah kereta Volkswagen yang menggunakan nombor pendaftaran palsu, sama seperti nombor sebuah kereta lain yang berwarna sama dan didaftarkan secara sah. Pemeriksaan lanjut mendapati kereta di VivoCity itu sebenarnya telah dibatalkan pendaftarannya.

Seorang lelaki berusia 22 tahun, yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah, sedang disiasat atas beberapa kesalahan, termasuk menggunakan kenderaan yang telah dibatalkan pendaftaran, menggunakan nombor pendaftaran palsu, memandu tanpa lesen yang sah, dan menggunakan kenderaan tanpa perlindungan insurans.

Polis berkata kenderaan yang telah dibatalkan pendaftaran menimbulkan risiko keselamatan serius kerana tidak mempunyai perlindungan insurans dan mungkin tidak memenuhi piawaian kelayakan jalan raya.

“Risiko ini menjadi lebih besar apabila kenderaan tersebut dipandu oleh individu tanpa lesen yang sah, sekali gus mewujudkan bahaya yang boleh mengancam keselamatan masyarakat dan orang tersayang,” kata mereka.

Polis turut menambah bahawa penggunaan nombor pendaftaran palsu, khususnya yang sama dengan nombor kenderaan sah yang mempunyai warna dan model sama, menyukarkan usaha mengesan pesalah sebenar.