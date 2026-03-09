Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Yap Seng Hin, 34 tahun, dijatuhkan hukuman penjara selama enam minggu pada 9 Mac selepas dia mengaku bersalah melakukan tindakan cuai. - Foto ST

Demi $1,500, seorang lelaki bersetuju untuk membaling beg-beg berisi cat merah dari tingkat enam Ngee Ann City ke Civic Plaza, tempat pertandingan tarian singa sedang rancak berjalan.

Mujur tiada sesiapa cedera dalam insiden yang berlaku pada September 2024 itu.

Warga Malaysia itu juga diperintahkan membayar lebih $1,000 untuk kos pembersihan, dan akan dipenjara tambahan lima hari jika gagal berbuat demikian.

Warga Malaysia itu juga diperintahkan membayar lebih $1,000 untuk kos pembersihan, dan akan dipenjara tambahan lima hari jika gagal berbuat demikian.

Dokumen mahkamah tidak menyebut sama ada Yap menerima $1,500 yang dijanjikan.

Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Mark Chia memberitahu mahkamah bahawa Yap telah menerima panggilan daripada individu yang tidak dikenali yang menawarkan $1,500 untuk satu “kerja” di Ngee Ann City.

Sekitar 8 malam pada 6 September 2024, Yap pergi ke Pusat Makan Newton dan menaiki sebuah van yang memuatkan beg-beg cat merah, dengan arahan membalingnya ke Civic Plaza.

Mahkamah dimaklumkan pemandu van tersebut tidak tahu menahu tentang tugas Yap pada malam tersebut. Van itu tiba di tempat letak kereta tingkat enam Ngee Ann City sebelum 9 malam.

Yap menuju ke tingkap dan membaling dua beg cat merah ke kawasan pertandingan tarian singa sedang berlangsung ketika itu, kata DPP Chia.

“Kedua-dua beg itu jatuh berhampiran meja hakim... (dan) rakaman kamera litar tertutup (CCTV) merakam jatuhan beg-beg itu.”