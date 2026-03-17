Sekeping nota tulisan tangan yang mengandungi kata-kata menghina Islam dan sekeping daging, dipercayai khinzir, ditemui di luar unit kediaman di Tampines pada 15 Mac. - Foto fail

Sekeping nota tulisan tangan yang mengandungi kata-kata menghina Islam dan sekeping daging, dipercayai khinzir, ditemui di luar unit kediaman di Tampines pada 15 Mac. - Foto fail

Seorang lelaki berusia 36 tahun telah diberkas pada 15 Mac kerana disyaki terlibat dalam perbuatan dengan sengaja menghina agama orang lain.

Menurut kenyataan Pasukan Polis Singapura (SPF) pada 17 Mac, pihak berkuasa dimaklumkan mengenai satu kejadian di Tampines Street 82 sekitar 3.40 petang pada hari tersebut, selepas sekeping nota tulisan tangan yang mengandungi kata-kata menghina Islam ditemui ditampal di luar sebuah unit kediaman.

Pihak polis turut memaklumkan sekeping daging, yang dipercayai daging khinzir, ditemui di depan pintu rumah tersebut.

Lelaki itu diberkas pada hari yang sama, menurut polis.

Beliau dijangka didakwa di mahkamah pada 17 Mac.

Jika disabit kesalahan, beliau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga lima tahun, denda, atau kedua-duanya sekali.

Pada 27 September 2025, seorang lelaki turut didakwa atas penglibatannya dalam penghantaran satu bungkusan yang mengandungi daging khinzir ke sebuah masjid.

Bill Tan Keng Hwee, ketika itu berusia 61 tahun, didakwa dengan niat sengaja mencetuskan perasaan permusuhan antara kaum.

Dokumen mahkamah menunjukkan beliau didakwa menghantar satu sampul surat yang dialamatkan kepada Masjid Al-Istiqamah di Serangoon.

Sampul tersebut mengandungi sekeping daging khinzir dan nota bertulis ‘halal BaBi chop’.

Polis dimaklumkan mengenai kejadian itu pada 24 September, dan Tan diberkas keesokan harinya.

Dalam kenyataan pada 17 Mac, SPF menegaskan mereka memandang serius sebarang perbuatan yang boleh mengancam keharmonian kaum dan agama di Singapura.