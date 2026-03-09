SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Lelaki dijel 6 minggu baling cat ke pertandingan tarian singa

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Jenayah dan Mahkamah

Lelaki dijel 6 minggu baling cat ke pertandingan tarian singa

Mar 9, 2026 | 4:48 PM

Lelaki dijel 6 minggu baling cat ke pertandingan tarian singa

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Yap Seng Hin, cat merah Ngee Ann City, tarian singa Civic Plaza, lion dance, kes baling cat
Yap Seng Hin, 34 tahun, dijatuhkan hukuman penjara selama enam minggu pada 9 Mac selepas dia mengaku bersalah melakukan tindakan cuai. - Foto ST

Demi $1,500, seorang lelaki bersetuju membaling beg berisi cat merah dari tingkat enam Ngee Ann City ke Civic Plaza, tempat pertandingan tarian singa sedang rancak berjalan.

Mujur tiada sesiapa cedera dalam kejadian yang berlaku pada September 2024 itu.

Yap Seng Hin, 34 tahun, dijatuhi hukuman penjara enam minggu pada 9 Mac setelah mengaku bersalah atas tindakan cuai.

Warga Malaysia itu juga diperintahkan membayar lebih $1,000 untuk kos pembersihan, dan akan dipenjara tambahan lima hari jika gagal berbuat demikian.

Dokumen mahkamah tidak menyebut sama ada Yap menerima $1,500 yang dijanjikan.

Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Mark Chia memberitahu mahkamah Yap telah menerima panggilan daripada individu yang tidak dikenali yang menawarkan $1,500 untuk satu ‘kerja’ di Ngee Ann City.

Sekitar 8 malam pada 6 September 2024, Yap pergi ke Pusat Makan Newton dan menaiki sebuah van yang memuatkan beg cat merah, dengan arahan membalingnya ke Civic Plaza.

Mahkamah dimaklumkan pemandu van tersebut tidak tahu menahu tentang tugas Yap pada malam tersebut.

Van itu tiba di tempat letak kereta tingkat enam Ngee Ann City sebelum 9 malam.

Yap menuju ke tingkap dan membaling dua beg cat merah ke kawasan pertandingan tarian singa sedang berlangsung ketika itu, kata DPP Chia.

“Kedua-dua beg itu jatuh berhampiran meja hakim... (dan) rakaman kamera litar tertutup (CCTV) merakam jatuhan beg-beg itu.”

Seorang penganjur pertandingan tersebut melaporkan kepada polis, dan Yap ditangkap pada 15 Oktober 2024.

Laporan berkaitan
Gagal serah diri: Lelaki dijel kerana menyamar, mencuri Jan 19, 2026 | 7:22 PM
Kes langgar lari: Penjara bagi polis cuai, mangsa nahas terbiar patah tulangAug 15, 2025 | 6:18 PM
mahkamahNgee Ann CitycatPertandinganpolis
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg