Lelaki dijel kerana anggotai sindiket kawal 100 akaun bank libatkan aliran lebih $4j
May 6, 2026 | 6:09 PM
Besmond Huan Yu Kang (tengah) dijatuhkan hukuman penjara tujuh tahun empat bulan dan denda $5,400. - Foto PASUKAN POLIS SINGAPURA
Seorang lelaki bekerja untuk sindiket jenayah rentas sempadan bagi membolehkan kumpulan itu mengawal 100 akaun bank yang baru dibuka di tujuh bank Singapura.
Lebih $4.3 juta mengalir melalui akaun-akaun tersebut, dengan $22,230 daripadanya dikesan berkaitan dengan kes penipuan yang dilaporkan di sini.
