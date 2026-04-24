Polis S’pura cegah 90 mangsa daripada rugi wang kripto $2.86j
Polis S’pura cegah 90 mangsa daripada rugi wang kripto $2.86j
Operasi kerjasama pertama polis dengan bursa mata wang kripto guna teknologi analisis blok rantai canggih
Apr 24, 2026 | 7:11 PM
Polis S’pura cegah 90 mangsa daripada rugi wang kripto $2.86j
Jumlah kerugian akibat penipuan menurun sebanyak 17.9 peratus kepada kira-kira $913.1 juta pada 2025, berbanding sekitar $1.1 bilion pada 2024. - Foto fail
Menerusi satu kerjasama sulung dengan bursa mata wang kripto, Pasukan Polis Singapura (SPF) berjaya mencegah kerugian bernilai lebih $2.86 juta daripada menimpa 90 mangsa penipuan di Singapura.
Operasi selama sebulan yang bermula pada 16 Mac itu menyaksikan perkongsian antara Pusat Antipenipuan (ASC) dengan Cawangan Siasatan Siber (CIB), bersama bursa mata wang kripto seperti Coinbase, Coinhako dan StraitsX.
