Pelayan kelab malam dijel 1 tahun 7 minggu jual vape, ambil dadah

Seorang pelayan kelab malam dijatuhi hukuman penjara selepas terlibat dalam penjualan vape melalui WhatsApp dan Telegram serta beberapa kesalahan lain termasuk penyalahgunaan dadah dan mencuri di kedai. - Foto ST

Tertarik dengan janji pendapatan tambahan, seorang pelayan kelab malam nekad menjual vape serta peralatannya di platform sembang.

Dia memasarkan jualan itu melalui WhatsApp dan Telegram, kemudian menguruskan pengambilan sendiri oleh pelanggan atau penghantaran.

Pada 5 Mei, Adelaide Ang Rui Yan, 26 tahun, dijatuhi hukuman penjara setahun tujuh minggu setelah mengaku bersalah atas empat pertuduhan.

Pertuduhan itu merangkumi penjualan produk vape, penyalahgunaan metamfetamin (ice), mencuri di kedai dan melanggar undang-undang pengambilan pekerja asing.

Sejumlah 21 pertuduhan lain turut diambil kira.

Dokumen mahkamah mendedahkan Ang tertarik dengan pelanggan vape semasa bekerja sebagai pelayan kelab malam, lantas mendorongnya mendalami selok-belok vape.

Usianya baru 21 tahun ketika itu.

Menjelang akhir 2020, seorang rakan memaklumkan Ang bahawa pembekal vape sedang mencari individu untuk menjual produk mereka.

Ang menghubungi pembekal itu di Telegram pada November 2020 dan mendapati tugasnya hanya merujuk pelanggan.

Dia dijanjikan komisen antara $2 dengan $3 untuk setiap pelanggan yang berjaya dirujuk.

Ang mula mengiklankan penjualan vape dan produk berkaitan di akaun WhatsApp dan Telegramnya pada Disember 2020, memaparkan gambar dan menyenaraikan harga.

Apabila pesanan disahkan, Ang akan mengarahkan pelanggan ke lokasi pembekal untuk pengambilan sendiri, atau mengatur penghantaran melalui syarikat logistik.

Bayaran dikutip menerusi PayNow.

Siasatan mendapati Ang telah menjual vape sejak Disember 2020 dan mengaut keuntungan sekitar $100.

Dia ditahan pada Mac 2021 selepas seorang pelanggannya mendedahkan butirannya kepada polis ketika ditangkap membeli produk vape.

Rekod mahkamah menunjukkan Ang turut disabitkan dengan tiga kesalahan lain pada 5 Mei.

Dia mengaku mengambil metamfetamin, dadah Kelas A, sekitar Disember 2025.

Dia juga mengaku bersalah mencuri produk bernilai lebih $124 daripada kedai Watsons di pusat beli-belah Anchorpoint di Alexandra Road.