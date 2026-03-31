Pemandu pertama pandu di bawah pengaruh Kpod dihukum jel lebih 6 tahun, sebat
Pemandu pertama pandu di bawah pengaruh Kpod dihukum jel lebih 6 tahun, sebat
Mar 31, 2026 | 6:32 PM
Pemandu pertama pandu di bawah pengaruh Kpod dihukum jel lebih 6 tahun, sebat
Tung Jun Yu, 27 tahun, dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan 18 bulan serta 10 kali sebatan pada 31 Mac. - Foto ST
Pemandu pertama yang didakwa atas kesalahan trafik melibatkan etomidate telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan 18 bulan serta 10 kali sebatan pada 31 Mac.
Lesen memandunya juga digantung selama lima tahun selepas dibebaskan daripada penjara.
Laporan berkaitan
2 penagih muda maut selepas kali pertama guna ‘Ice’, ketaminJan 20, 2026 | 4:22 PM
CNB: Separuh penagih dadah baru ditangkap bawah usia 30 tahunFeb 10, 2026 | 4:33 PM