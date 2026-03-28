Shanmugam: Campur tangan asing dalam dasar, politik S’pura tidak boleh diterima
Shanmugam: Campur tangan asing dalam dasar, politik S’pura tidak boleh diterima
Mar 28, 2026 | 6:15 PM
Shanmugam: Campur tangan asing dalam dasar, politik S’pura tidak boleh diterima
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) di New Phoenix Park - Foto FAIL ST
Campur tangan asing dalam politik dan dasar Singapura, seperti hukuman yang dikenakan ke atas sebahagian jenayah sama sekali tidak boleh diterima, kata Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam.
“Pendirian Singapura terhadap perkara ini konsisten sejak 1965: campur tangan sedemikian tidak boleh diterima. Ia semestinya tidak boleh,” kata Encik Shanmugam menerusi akaun media sosial peribadinya.
