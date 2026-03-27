Wanita M’sia libat dalam gerakan aktivis politik dilarang masuk S’pura
MHA perjelas tidak bertolak ansur kes campur tangan politik warga asing
Mar 27, 2026 | 2:39 PM
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) berkata pada 27 Mac Cik Fadiah Nadwa Fikri telah menggalakkan sebahagian belia di sini untuk “mengikuti pendekatan radikalnya”. - Foto ST
Seorang wanita Malaysia, yang pernah menuntut di Singapura, dilarang masuk semula ke negara ini kerana penglibatannya dalam gerakan aktivis politik tempatan.
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) menjelaskan pada 27 Mac bahawa Cik Fadiah Nadwa Fikri didapati menggalakkan belia Singapura untuk “mengikuti pendekatan radikalnya”.
