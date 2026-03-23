Suspek sindiket seludup kenderaan di M’sia dibawa kembali ke lokasi kejadian di S’pura
Lelaki itu didakwa mencuri sebuah kereta BMW bernilai kira-kira $1,000
Mar 23, 2026 | 6:57 PM
Mohd Mazuan Abdullah (tengah) dibawa ke kawasan tempat pelupusan kenderaan di Sungei Kadut pada 23 Mac. Dia merupakan antara tiga individu yang didakwa di mahkamah pada 16 Mac. - Foto ST
Seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengklonan kenderaan di Malaysia telah dikenakan dua lagi pertuduhan mencuri pada 24 Mac, masing-masing melibatkan sebuah kenderaan.
Mohd Mazuan Abdullah, 39 tahun, seorang warga Malaysia, kini berdepan tiga pertuduhan mencuri yang berkaitan dengan tiga kereta yang telah dibatalkan pendaftarannya.
Laporan berkaitan
