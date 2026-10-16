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Sekilas Berita
Jerebu menyelubungi S’pura
Jerebu menyelubungi S’pura
Keadaan jerebu di Singapura kelihatan tiada redanya dan terus menyelubungi suasana pada 16 Oktober dengan julat PSI 24 jam berada dalam kategori ‘sangat tidak sihat’ dari 227 sehingga mencatatkan paras tertinggi pada 229 di kawasan tengah.
Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
Oct 16, 2026 | 9:28 PM
Sekilas Berita
Jerebu menyelubungi S’pura
Pemerintah menasihati orang ramai supaya mengurangkan atau mengelakkan aktiviti fizikal di luar rumah, mengamalkan pemakaian pelitup muka N95 sekiranya perlu keluar, serta kekal di dalam bangunan berhawa dingin.
Langit di sekitar Ekspreswe Rentas Pulau (PIE) arah Changi diselimuti jerebu pada sebelah pagi pada 16 Oktober dengan kadar PSI di kawasan tengah Singapura mencecah 227. - Foto BH oleh KHALID BABA
Indeks Pencemaran Udara (PSI) 24 jam berada pada tahap ‘tidak sihat’ di kawasan timur Singapura, seperti persimpangan Joo Chiat Road dan East Coast Road. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Beberapa blok yang masih dalam pembangunan di sekitar kawasan Kallang pada 3 petang hampir tidak kelihatan ekoran jerebu memburuk. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Sepasang ibu dan anak sedang bermain di pantai East Coast pada 16 Oktober. Orang ramai dinasihati agar mengurangkan kegiatan di luar semakin jerebu memburuk di Singapura. - Foto BH oleh KHALID BABA
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