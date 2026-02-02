Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kolonel Max Ng berkata Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) tampil dengan pendekatan baru pada 2026. - Foto ST

Peswat pejuang F-16 dari Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) membuat persembahan semasa pratonton media di Pameran Udara Singapura. - Foto ST

Kolonel Max Ng berkata Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) tampil dengan pendekatan baru pada 2026. - Foto ST

Peswat pejuang F-16 dari Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) membuat persembahan semasa pratonton media di Pameran Udara Singapura. - Foto ST

Kolonel Max Ng berkata Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) tampil dengan pendekatan baru pada 2026. - Foto ST

Jet pejuang F-16C RSAF, helikopter Apache akan buat aksi bersepadu Pameran Udara Singapura 2026 bakal tampil jumlah manuver bersepadu terbesar

Jet pejuang F-16C dari Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) dan helikopter penyerang AH-64D Apache bakal memukau hadirin dengan enam manuver jarak dekat yang menakjubkan di Pameran Udara Singapura 2026.

Ini adalah jumlah manuver bersepadu terbesar yang pernah dipersembahkan oleh kedua-dua pesawat itu dalam acara dwitahunan ini, yang dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 8 Februari di Pusat Pameran Changi.

Bercakap pada pratonton media pada 31 Januari, Pengerusi jawatankuasa pertunjukan terbang RSAF, Kolonel Max Ng Han Lin, berkata RSAF membawa kelainan baru pada edisi 2026.

Beliau menambah: “Sebelum ini, kami hanya melakukan sekitar tiga manuver terintegrasi. Kali ini, akan ada lebih banyak gerakan bersama dan koordinasi antara pesawat di udara, termasuk manuver menarik dengan kesan asap.”

Pertunjukan udara RSAF 2026 akan menampilkan 17 manuver, termasuk tiga yang diperkenalkan buat pertama kali. Ia akan berlangsung pada 11 pagi pada 7 Februari dan 4 petang pada 8 Februari, iaitu pada dua hari terbuka pameran udara tersebut.

Pertunjukan udara RSAF 2026 menampilkan 17 manuver, termasuk tiga yang diperkenalkan buat pertama kali. - Foto ST

Manuver yang membuat penampilan sulung termasuk “split fangs”, yang menurut Kolonel Ng, 46 tahun, adalah amat sukar untuk dilakukan dan diselaraskan.

Ia memerlukan pesawat pejuang dan helikopter terbang sangat dekat dengan tanah dan begitu rapat antara satu sama lain sehingga juruterbang boleh melihat tag nama masing-masing pada topi keledar mereka.

Juruterbang F-16C, Mejar Tan Wei Yang, 34 tahun, berkata cabaran manuver terletak pada penerbangan altitud rendah dan kelajuan perlahan, iaitu keadaan yang tidak biasa bagi juruterbang pesawat pejuang dan menuntut penyesuaian.

Mengenai persembahan terintegrasi, Mejar Tan berkongsi bahawa pada latihan pertama, terdapat keraguan apabila kedua-dua pesawat digabungkan, kerana perbezaan ketara antara keduanya.

“Namun, masa mengikis keraguan itu. Kami membina kepercayaan dalam pasukan dan, akhirnya, memiliki keyakinan yang mencukupi untuk terbang berdekatan dengan jarak yang selamat,” tambahnya.

Juruterbang F-16, Mejar Tan Wei Yang (kiri), dan juruterbang AH-64D Apache, Kapten Yew Chee Hao, bersedia memukau penonton dalam pertunjukan udara RSAF. - Foto ST

Menyampaikan ulasan penerbangan kepada penonton ialah Cik Lachme Arceno Thanesh, 33 tahun.

Pakar operasi dan sistem udara ini, yang pernah menjadi juruacara di RSAF, akan membuat ulasan buat kali pertama di pameran tersebut. Beliau telah berlatih sejak Oktober 2025.

Cik Lachme berkata: “Daripada semua latihan, saya mempelajari kepentingan masa, penyampaian yang jitu, serta penekanan pada setiap gerakan agar penonton dapat memahami dan menghayati pertunjukan itu.”

Ini adalah edisi ke-10 Pameran Udara Singapura, dan RSAF telah menyertainya setiap kali.

Antara lebih 400 kru udara RSAF yang terlibat ialah Sarjan Ketiga (3SG) Ho Chee Kian, 21 tahun, seorang anggota tentera yang bertugas sepenuh masa yang juga seorang juruteknik udara untuk AH-64D.

Di pameran udara, 3SG Ho, yang memiliki diploma dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik, akan terlibat dalam penyelenggaraan helikopter, serta tugas pengawalan.

Sejak menyertai pada Julai 2024, beliau telah mengumpul pengalaman berharga, termasuk melalui Latihan Wallaby di Australia.

“Saya sangat berterima kasih kerana mendapat begitu banyak peluang dan ini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan,” katanya.

Di darat, pengunjung berpeluang menyaksikan 10 jenis aset RSAF yang dipamerkan secara statik.

Pameran statik RSAF di tanah. - Foto ST

Antara aset yang dipamerkan ialah pesawat tanpa pemandu (UAV) Hermes 900, pengganti Hermes 450 mulai November 2025, dan UAV Orbiter 4. Turut dipamerkan, helikopter H225M dan CH-47F, di mana CH-47F akan beroperasi sepenuhnya pada April 2024.