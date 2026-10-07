Agensi pemerintah tidak menerima laporan mengenai sistem mereka diserang oleh ejen kecerdasan buatan (AI) yang bertindak tanpa pengawasan, dedah Menteri Pembangunan Digital dan Penerangan, Cik Josephine Teo, dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 6 Oktober.

Namun, syarikat tidak seharusnya sekadar menunggu untuk dimaklumkan mengenai risiko dan pelanggaran keselamatan, demikian pula kata Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Encik Tan Kiat How, pada 7 Oktober.

“Kita tidak boleh hanya menunggu diberitahu kita telah digodam. Tanggungjawab terletak pada Singapura dan pertubuhan, khususnya yang mengendalikan prasarana maklumat penting, untuk mengambil langkah perlindungan sewajarnya,” kata Encik Tan.

Sebelum ini Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied) bertanya sama ada agensi awam mempunyai langkah perlindungan yang kukuh terhadap kemungkinan pencerobohan oleh ejen AI, manakala Encik Alex Yam (GRC Marsiling-Yew Tee) bertanya sama ada pembangun AI tercanggih diwajibkan segera melaporkan kejadian siber.

Serangan ejen AI yang bertindak di luar kawalan menjadi perhatian sejak beberapa bulan lalu selepas beberapa ejen AI berjaya melepaskan diri daripada persekitaran terkawal.

Cik Teo berkata Singapura akan terus memantau perkembangan termasuk mengambil iktibar daripada kejadian di luar negara, untuk memperkukuh langkah perlindungan dan aturan pelaporan.

Singapura turut menyokong seruan antarabangsa untuk memperkukuh perlindungan AI tercanggih dan berhubung dengan pembangunnya bagi mendapatkan maklumat serta meneliti model AI apabila perlu.

Namun, pembangun tidak diwajibkan memberikan model mereka untuk diteliti kerana model itu sahaja tidak semestinya memberikan gambaran menyeluruh tentang risikonya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Gabriel Foong Shi Cheng, 32 tahun, dituduh membunuh Encik Tham Nam Poh, 73 tahun, di kolong Blok 57, Telok Blangah Heights.

Insiden Telok Blangah: Lelaki didakwa bunuh warga emas 73 tahun

Oct 7, 2026 | 3:51 PM
chagee, northpoint city, standee

Gurau mahu Chagee buka di pusat beli-belah Northpoint City, kini siap ada ‘standee’ sendiri

Oct 7, 2026 | 2:48 PM
jerebu, Indeks Pencemar Udara, M’sia

Jerebu: Semua sekolah di Batu Pahat ditutup, 35 kawasan di M’sia tidak sihat

Oct 7, 2026 | 1:49 PM
bantu keluarga memerlukan, kemahiran, penyelenggaraan, perniagaan

Dua beradik kongsi rezeki, baiki rumah keluarga memerlukan secara percuma

Oct 6, 2026 | 6:25 PM
Nigeria, isytiharkan tempoh berkabung selama tiga hari, pesawat tentera udara yang membawa 32 orang terhempas di negeri Ondo

32 maut pesawat tentera terhempas, Nigeria isytihar tiga hari berkabung

Oct 6, 2026 | 4:18 PM
Syed Saddiq, Bella Astillah, Mahathir Mohamad

Disamakan dengan Mahathir-Siti Hasmah, Syed Saddiq akui belum layak

Oct 6, 2026 | 2:56 PM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
Pengalaman Encik Muhammad Dzulkifly Ahmad Kandias Abdul Ghani di Masjid En-Naeem sejak usia muda telah membentuk dirinya.

Dulu ‘bukan orang masjid’, kini bimbing anak cintakan institusi ibadah

Oct 4, 2026 | 5:30 AM
tambang pengangkutan awam, naik tambang bas, PTC

Tambang bas, tren penumpang dewasa naik hingga 13 sen mulai 26 Dis

Sep 29, 2026 | 5:00 PM
Jalan Gelang Patah (J4) sepanjang lima kilometer itu sedang diperluas daripada dua lorong kepada empat lorong dua hala.

Naik taraf Jalan Gelang Patah ke CIQ capai 56.2%

Sep 28, 2026 | 2:59 PM

Syarat yang terlalu ketat juga boleh menyebabkan syarikat mengurangkan kerjasama atau perkongsian maklumat.

Mengulangi kenyataan Cik Teo, Encik Tan berkata pada 7 Oktober bahawa ancaman siber juga boleh datang daripada pihak berniat jahat yang menggunakan model AI berwajaran terbuka.

Tidak seperti model milik syarikat Amerika Syarikat seperti OpenAI dan Anthropic, model berwajaran terbuka boleh digunakan dan diubah suai oleh sesiapa sahaja, terutama mereka yang berniat jahat.

Walaupun berdepan risiko, syarikat di Singapura tidak harus gentar dengan gambaran buruk tentang AI. Dengan langkah perlindungan dan amalan kebersihan siber yang sewajarnya, mereka boleh memanfaatkan AI untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan baharu.

Kebimbangan terhadap keupayaan AI yang bertindak di luar kawalan untuk menggodam timbul selepas OpenAI, pembangun ChatGPT, mendedahkan pada Julai lalu bahawa ejen AInya telah melepaskan diri daripada persekitaran ujian dan menceroboh pangkalan perisian AI Hugging Face untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Serangan  itu tidak disengajakan.

Pada September, Australia pula berkata ejen OpenAI itu turut menceroboh portal data kesihatan pemerintahnya dan memasuki fail awam serta bukan awam tanpa kebenaran.

Perkembangan pesat AI mencetuskan perdebatan sengit dalam kalangan pemimpin teknologi, penyelidik keselamatan dan ahli politik mengenai perlunya teknologi itu dikawal selia.

Walaupun Presiden Amerika Syarikat Encik Donald Trump menyifatkan kegusaran baharu terhadap keselamatan model AI tercanggih sebagai “penipuan”, beliau turut menyelia pemeteraian perjanjian keselamatan sukarela oleh eksekutif teknologi Amerika yang berikrar memperkukuh perlindungan sistem AI.

Cik Teo berkata Singapura tidak akan memandang ringan kemungkinan AI membawa ancaman “bencana” atau “kepupusan”, namun tidak pula menganggap semua kemungkinan itu akan menjadi kenyataan.

“Pendekatan kami adalah memantau bukti dengan teliti, membina keupayaan teknikal untuk memahami sistem AI tercanggih dan bekerjasama di peringkat antarabangsa bagi menangani risiko besar seiring perkembangan bukti,” kata Cik Teo.

Dalam perkhidmatan awam, penggunaan ejen AI akan mengambil kira tahap kerahsiaan data dan sistem, tindakan yang dibenarkan, kesan buruk yang mungkin berlaku serta sama ada kesannya boleh dipulihkan, tambahnya.

Bagi ekonomi secara keseluruhan, Singapura menyediakan panduan pengurusan risiko dan pengujian langkah perlindungan dalam keadaan sebenar.

Institut Keselamatan AI Singapura juga sedang membina keupayaan teknikal untuk menilai sistem AI tercanggih, kata Cik Teo.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Josephine Teo: Gunakan AI untuk tangani ancaman AI dalam pendekatan berlapis S’puraOct 2, 2026 | 9:13 PM
AS-China rancang saluran khas tangani risiko AI jelang pertemuan Xi-TrumpSep 23, 2026 | 12:17 PM
Josephine Teo: Inovasi AI harus diukur berdasar kesan kepada rakyatSep 22, 2026 | 4:44 PM
AI mungkin perlu peraturan keselamatan mirip sektor penerbangan bagi raih kepercayaanSep 17, 2026 | 11:54 AM
Trump pertahan pembangunan AI, tolak kebimbangan ancam manusiaSep 15, 2026 | 1:36 PM
kecerdasan buatan (AI)serangan siberdasarsyarikatpemerintahagensiJosephine TeoMDDITan Kiat Howparlimen