Jualan runcit Singapura meningkat 5.4% pada April

Jualan yang lebih tinggi merentas kebanyakan segmen runcit mendorong pertumbuhan pada April. - Foto REUTERS

Jualan yang lebih tinggi merentas kebanyakan segmen runcit mendorong pertumbuhan pada April. - Foto REUTERS

Jualan runcit Singapura meningkat 5.4% pada April

Jualan runcit Singapura meningkat 5.4% pada April

Jualan runcit Singapura terus menunjukkan momentum positif pada April, meningkat 5.4 peratus tahun ke tahun kepada anggaran $4.3 bilion, meskipun berdepan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pertumbuhan ini meningkat daripada 4.6 peratus yang dicatatkan pada Mac, disokong oleh permintaan kukuh merentas pelbagai segmen.

Menurut data Jabatan Perangkaan Singapura (SingStat) pada 5 Jun, urus niaga dalam talian membentuk 15.4 peratus daripada jumlah jualan, sedikit menyusut daripada 15.6 peratus pada bulan sebelumnya.

Tanpa mengambil kira kenderaan bermotor, alat ganti, dan aksesori, jualan runcit mencatatkan pertumbuhan 4.5 peratus kepada $3.6 bilion, sekali gus memperkukuh momentum 3.0 peratus yang direkodkan pada Mac.

Secara bulanan dan setelah pelarasan bermusim, jualan runcit meningkat 0.3 peratus. Apabila kenderaan bermotor dikecualikan, pertumbuhan tersebut adalah sebanyak 0.4 peratus.

Prestasi ini didorong oleh peningkatan meluas merentas segmen runcit, terutamanya stesen minyak, barangan rekreasi, serta kenderaan bermotor dan alat gantinya.

Stesen minyak merekodkan pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 14.4 peratus tahun ke tahun, dipacu oleh kenaikan harga petrol menurut data Jabatan Perangkaan Singapura (SingStat).

Segmen lain yang turut berkembang termasuk pakaian dan kasut (7.8 peratus), jam tangan dan barang kemas (6.4 peratus), kosmetik serta produk perubatan (6.2 peratus), dan pasar raya (5.8 peratus).

Sebaliknya, jualan di gedung serbaneka serta peruncit makanan dan minuman beralkohol masing-masing mencatatkan penurunan kecil sebanyak 1.1 peratus dan 0.1 peratus.

Jualan perkhidmatan makanan dan minuman berkembang sederhana sebanyak 0.4 peratus tahun ke tahun pada April kepada anggaran $1.5 bilion, memperlihatkan aliran lebih perlahan berbanding peningkatan 2.3 peratus pada Mac.

Sumbangan jualan dalam talian turut menyusut kepada 19.9 peratus, berbanding 20.4 peratus bulan sebelumnya.

Restoran makanan segera mendahului pertumbuhan dengan kenaikan 3.2 peratus, diikuti oleh kafe, katerer, dan restoran yang turut mencatatkan peningkatan.

Sebaliknya, medan selera dan premis makanan lain menjadi satu-satunya segmen yang menguncup, dengan penurunan jualan sebanyak 3.6 peratus.

Dari bulan ke bulan, corak pemulihan kelihatan meluas. Jualan makanan dan minuman beralkohol melonjak 7.1 peratus berbanding Mac, atau 1.1 peratus selepas pelarasan bermusim, sementara stesen minyak serta barangan optik dan buku masing-masing mencatatkan kenaikan 7 peratus dan 5.5 peratus.