Selama lebih 20 tahun, Cik Veronica Ong, 46 tahun, memandu kereta petrol. Pada mulanya, beliau ragu-ragu untuk beralih kepada kenderaan elektrik (EV). Ini meskipun Singapura giat memperluaskan penggunaan EV. Negara itu juga bakal menghentikan pendaftaran kereta petrol baru menjelang 2030.

Kebimbangannya tertumpu pada soal kemudahan pengecasan dan tahap keselamatan bateri. Namun selepas meneliti pilihan selama enam bulan, beliau akhirnya memilih BYD Sealion 7.

