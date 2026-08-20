Semua pengembara yang tiba di Singapura, termasuk warga dan Penduduk Tetap (PR), perlu menyerahkan pernyataan kesihatan tersebut. - Foto ST

Semua pengembara yang tiba di Singapura, termasuk warga dan Penduduk Tetap (PR), perlu menyerahkan pernyataan kesihatan tersebut. - Foto ST

Kad Ketibaan Singapura (SGAC) bakal berwajah baharu.

Ia akan menyokong 19 bahasa dan mempunyai ciri imbasan pasport yang membolehkan maklumat diisi secara automatik bagi mempercepat proses penyerahan borang kepada pihak berkuasa.

Ciri-ciri baharu itu akan tersedia di kedua-dua aplikasi mudah alih MyICA dan laman web Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA).

Pelancong boleh mencuba ciri tersebut di laman web mulai 26 Ogos, kata ICA dalam satu hantaran Facebook pada 19 Ogos.

SGAC merupakan satu pernyataan kesihatan wajib yang perlu diserahkan oleh semua pelancong sebelum tiba di Singapura, kecuali mereka yang transit tanpa memerlukan kelulusan imigresen, dan penduduk yang melalui pusat pemeriksaan darat di Woodlands dan Tuas.