Kad Ketibaan SG tampil dengan ‘rupa’ baharu, 19 pilihan bahasa

Semua pengembara yang tiba di Singapura, termasuk warga dan penduduk tetap (PR), perlu menyerahkan deklarasi kesihatan tersebut. - Foto ST

Semua pengembara yang tiba di Singapura, termasuk warga dan penduduk tetap (PR), perlu menyerahkan deklarasi kesihatan tersebut. - Foto ST

Kad Ketibaan SG tampil dengan ‘rupa’ baharu, 19 pilihan bahasa

Kad Ketibaan SG tampil dengan ‘rupa’ baharu, 19 pilihan bahasa

Kad Ketibaan Singapura (SGAC) akan mendapat rupa baharu, dengan 19 bahasa tersedia dan ciri imbasan pasport dengan pengisian automatik disediakan untuk pengembara bagi mempercepatkan proses penyerahan (submission).

Ciri-ciri baharu itu akan tersedia di kedua-dua aplikasi mudah alih MyICA dan laman web Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA).

Pelancong boleh mencuba ciri-ciri ini di laman web mulai 26 Ogos, kata ICA dalam satu hantaran Facebook pada 19 Ogos.

SGAC merupakan satu deklarasi kesihatan wajib yang perlu diserahkan oleh semua pelancong sebelum tiba di Singapura, kecuali mereka yang transit tanpa memerlukan kelulusan imigresen, dan penduduk yang melalui pusat pemeriksaan darat di Woodlands dan Tuas.