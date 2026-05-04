Kajian kesan bahaya haba ‘terperangkap’ dalam rumah, aliran udara lemah
Penduduk S’pura digesa tangani masalah bahang flat secara aktif kerana ia boleh tambah risiko gangguan tidur, kesan kesihatan jangka panjang
May 4, 2026 | 4:46 PM
Penduduk cenderung melihat keadaan panas di dalam rumah sebagai sesuatu yang perlu diterima dan dihadapi, bukannya masalah yang perlu ditangani secara aktif. - Foto ST
Sesetengah rumah di Singapura mungkin tidak memberikan penghuninya perlindungan terbaik daripada haba panas.
Sekumpulan penyelidik yang diketuai Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) mendapati, hampir separuh daripada lebih 400 flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) yang mereka kunjungi lebih panas berbanding kawasan di luar rumah, sebahagian besarnya akibat aliran udara yang lemah atau terhalang.
