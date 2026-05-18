Pasaran vape haram di Singapura menjana pendapatan kira-kira $10.4 juta antara 2024 dengan 2025, satu dapatan kajian melaporkan.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 18 Mei, Majlis Perniagaan EU-ASEAN (EU-ABC) dan firma penyelidikan pasaran Euromonitor International berkata bahawa penjualan tembakau haram di Singapura – yang terdiri terutamanya daripada rokok haram dan rokok elektronik atau e-vaporiser – mengakibatkan anggaran $156 juta kehilangan hasil pemerintah dalam tempoh yang sama.