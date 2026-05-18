Kajian: Pasaran vape haram di S’pura jana pendapatan $10.4 juta dalam 2 tahun
May 18, 2026 | 8:32 PM
Singapura telah mengharamkan vape sejak 2018, dengan undang-undang baharu diperkenalkan baru-baru ini untuk menguatkuasakan hukuman yang lebih keras. - Foto ST
Pasaran vape haram di Singapura menjana pendapatan kira-kira $10.4 juta antara 2024 dengan 2025, satu dapatan kajian melaporkan.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 18 Mei, Majlis Perniagaan EU-ASEAN (EU-ABC) dan firma penyelidikan pasaran Euromonitor International berkata bahawa penjualan tembakau haram di Singapura – yang terdiri terutamanya daripada rokok haram dan rokok elektronik atau e-vaporiser – mengakibatkan anggaran $156 juta kehilangan hasil pemerintah dalam tempoh yang sama.
