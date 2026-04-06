Kajian S’pura dedah peranan pelbagai bahagian otak dalam mengawal tingkah laku impulsif
Penemuan perdalam pemahaman tentang masalah seperti ADHD dan ketagihan, buka jalan kepada kaedah pengurusan lebih berkesan
Apr 6, 2026 | 2:13 PM
Penolong pensyarah dalam bidang neurosains sistem di Sekolah Perubatan Lee Kong Chian (LKCMedicine), Profesor Madya Tsukasa Kamigaki (kiri), dan rakan penyelidik, Encik Malcolm Ho, adalah antara ahli pasukan yang mengkaji bagaimana pelbagai kawasan otak bekerjasama dalam mengawal dorongan gerak hati. - Foto SEKOLAH PERUBATAN LEE KONG CHIAN, NTU
Sebuah kajian di Singapura telah membongkar misteri bagaimana bahagian-bahagian otak kita bersatu tenaga untuk mengawal diri. Ia seperti sebuah orkestra yang menyelaraskan tindakan bagi menahan dorongan gerak hati dan memastikan kita bertindak pada detik yang tepat.
Penemuan ini bukan sahaja memperdalam pemahaman tentang masalah seperti Gangguan Hiperaktif Kurang Tumpuan (ADHD) dan ketagihan, tetapi juga membuka jalan kepada kaedah pengurusan yang lebih berkesan, kata para penyelidik daripada Sekolah Perubatan Lee Kong Chian (LKCMedicine) di Universiti Teknologi Nanyang (NTU).
