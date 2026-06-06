Pihak Berkuasa Pelabuhan Maritim berkata, kejadian berlaku pada 10.30 malam, dan kesemua sembilan anak kapal selamat diselamatkan pihak berkuasa Indonesia. - Foto BATAMLINE.COM/X

Pihak Berkuasa Pelabuhan Maritim berkata, kejadian berlaku pada 10.30 malam, dan kesemua sembilan anak kapal selamat diselamatkan pihak berkuasa Indonesia. - Foto BATAMLINE.COM/X

Kapal kontena berdaftar Tanzania, Golden Star 1, karam di pulau Batam Indonesia pada malam 5 Jun.

Dalam satu kenyataan dikeluarkan pada 6 Jun, Penguasa Pelabuhan Maritim (MPA) berkata kejadian itu berlaku 6 kilometer dari Batam pada 10.30 malam, dan kesemua sembilan anak kapal selamat diselamatkan pihak berkuasa Indonesia.

Kapal itu dilaporkan dimasuki air dan kemudiannya tenggelam, kata MPA.

MPA juga berkata ia mengeluarkan siaran navigasi menasihatkan kapal supaya berhati-hati apabila melintasi di kawasan itu, dan melaporkan sebarang penampakan kontena hanyut.

Pihak berkuasa pelabuhan berkata lalu lintas kapal di selat Melaka dan Singapura kekal tidak terjejas, dan pada masa ini tiada laporan mengenai pencemaran minyak di perairan Singapura.

MPA telah memaklumkan pihak berkuasa Indonesia dan sedang memantau keadaan.

Menurut agensi berita Indonesia Antara, kapal itu membawa 107 kontena.

Anak kapal itu pada mulanya dibawa ke Jeti Bintang 99, yang terletak di daerah Batu Ampar, untuk menjalani pemeriksaan kesihatan oleh pusat kuarantin tempatan, lapor Antara, memetik ketua Pejabat Penguasa Pelabuhan dan Pelabuhan Khas (KSOP) Batam.

Mereka kemudian dipindahkan ke Hospital Bhayangkara Polis Kepulauan Riau untuk pemeriksaan kesihatan lanjut, lapor agensi berita itu.

Agensi Antara melaporkan Perkhidmatan Trafik Kapal Batam menyiarkan amaran navigasi secara berkala bagi memastikan keselamatan perkapalan di sekitar lokasi kejadian.