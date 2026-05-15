Kes bot pendatang asing Indonesia karam di Pulau Pangkor: 11 maut, 3 hilang
May 15, 2026 | 5:02 PM
Pasukan keselamatan giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat (SAR) sehingga 15 Mei, selepas sebuah bot yang dipercayai membawa pendatang asing tanpa izin warga Indonesia karam di perairan Pulau Pangkor, Perak, pada awal pagi 11 Mei lalu. - Foto AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
IPOH (Perak): Seramai 11 daripada 37 mangsa kejadian bot karam di Pulau Pangkor, Perak, pada 11 Mei lalu, ditemui maut setakat ini.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Perak, dalam kenyataan pada 15 Mei, memberi maklumat terkini mengenai mayat seorang lelaki yang ditemui Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) pada 9.27 pagi 15 Mei.
