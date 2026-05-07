Kawal selia IMDA sasar pemain media utama, perintah pecahan struktur ‘pilihan terakhir’
Pindaan rang undang-undang bertujuan cegah persaingan tidak adil, potensi penyalahgunaan dominasi pasaran oleh pemain besar
May 7, 2026 | 6:55 PM
Organisasi yang diiktiraf sebagai ‘badan yang dikawal selia’ di bawah Akta Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) merujuk kepada pemain utama dalam sektor media seperti SPH Media, Mediacorp dan pengendali televisyen berbayar.
Tumpuan kawal selia tidak menyasar pemain yang lebih kecil kerana rakyat menikmati kandungan media yang pelbagai melalui wadah dalam talian dan penstriman global, kata Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Encik Tan Kiat How.
