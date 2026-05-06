Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Encik Tan Kiat How. - Foto MDDI

Kelulusan IMDA wajib bagi peroleh 30% kepentingan dalam syarikat media utama Pindaan rang undang-undang IMDA perkuat kawalan pemilikan media demi lindungi rakyat daripada pengaruh tidak wajar di era AI dan maklumat salah.

Entiti yang berhasrat untuk menguasai 30 peratus atau lebih kepentingan dalam syarikat media utama seperti SPH Media atau Mediacorp, atau memperoleh kawalan efektif ke atas operasi mereka, kini perlu mendapatkan kelulusan awal daripada Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

Perubahan penting ini adalah sebahagian daripada Rang Undang-Undang IMDA (Pindaan) yang dibentangkan di Parlimen pada 6 Mei oleh Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Encik Tan Kiat How.

Pindaan yang diusulkan bertujuan memperluas pengawasan IMDA terhadap perubahan pemilikan dan kawalan. Ini bagi memastikan persaingan sihat, tatalaku pasaran yang adil, dan melindungi pengguna perkhidmatan media.

Jika rang undang-undang ini diluluskan, sesiapa yang ingin memperoleh 30 peratus atau lebih kepentingan ekuiti atau kuasa mengundi dalam syarikat media utama atau “badan yang dikawal selia”, atau mengambil alih perniagaan media sebagai usaha berterusan, perlu mendapat kelulusan IMDA terlebih dahulu.

“Badan yang dikawal selia” merujuk kepada syarikat yang menerbitkan akhbar di bawah permit akhbar, atau pemegang lesen penyiaran, atau entiti yang perniagaannya dikawal selia di bawah lesen penyiaran.

Encik Tan menjelaskan bahawa ambang 30 peratus itu menjadi penanda aras apabila entiti berkemungkinan mendapat kawalan ke atas keputusan dan operasi.

Ia menyelaraskan peraturan media dengan amalan dalam sektor telekomunikasi dan Kod Pengambilalihan Penguasa Kewangan Singapura (MAS).

“Kami mengambil berat tentang siapa yang memiliki dan mengawal badan yang dikawal selia,” ujar Encik Tan.

“Ini adalah syarikat yang membentuk landskap maklumat untuk rakyat kita, terutamanya di era AI dan cabaran maklumat salah.”

Sembilan Anggota Parlimen (AP) dan AP Tanpa Kawasan Undi (NCMP) telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang itu di Parlimen pada 6 Mei.

Perbahasan akan bersambung pada 7 Mei, di mana AP lain dijadualkan berucap sebelum Parlimen mengundi untuk meluluskan rang undang-undang itu.

Pada masa ini, di bawah Akta Penyiaran (BA) dan Akta Suratkhabar dan Mesin Cetak (NPPA), pemegang saham utama ditakrifkan sebagai mempunyai sekurang-kurangnya 5 peratus undi dalam sesebuah syarikat, atau 12 peratus pengawal syarikat penyiaran dan syarikat akhbar.

Ambang 5 peratus dan 12 peratus ini memberi pihak pemerintah pengawasan dan kawalan ke atas mereka yang mempunyai kepentingan besar dalam syarikat media, demi memastikan syarikat-syarikat ini bebas daripada pengaruh yang tidak wajar.

Dalam ucapan pembukaannya untuk menggariskan rang undang-undang itu, Encik Tan berkata perubahan yang diusulkan dengan ambang “pengawal 30 peratus” ini akan memperkukuh perlindungan sedia ada.

Selain isu pemilikan, rang undang-undang baharu ini juga memberi kuasa kepada IMDA untuk bertindak lebih pantas dan bersasar bagi melindungi kepentingan pengguna serta memupuk landskap media yang telus.

Pada masa ini, pengawal selia hanya boleh mengeluarkan arahan jika terdapat pelanggaran peraturan persaingan atau perlindungan pengguna tertentu.

Dengan pindaan ini, IMDA boleh mengambil tindakan yang lebih pantas dan disasarkan dengan mengeluarkan arahan untuk mencegah tatalaku pasaran yang tidak adil dalam sektor media dan melindungi pengguna dengan lebih baik.

Rang undang-undang itu juga memperkenalkan beberapa kemas kini pentadbiran, termasuk menggerakkan kuasa untuk mengarahkan pemisahan struktur orang yang dikawal selia daripada IMDA kepada Menteri.

Perintah pemisahan itu boleh memaksa pemain media dominan untuk menjual aset atau memisahkan unit perniagaan jika ia dianggap menyukarkan pesaing untuk memasuki pasaran untuk perkhidmatan media.

Encik Tan menyifatkan ini sebagai campur tangan “pilihan terakhir” yang sangat penting yang sesuai untuk peringkat Menteri.

Selain itu, definisi “badan yang dikawal selia” juga akan dikemas kini untuk memasukkan amanah perniagaan dan struktur korporat yang tidak terkandung di bawah definisi lama “syarikat suratkhabar”.

Encik Tan berkata landskap media telah berkembang dengan ketara selama ini dan bentuk struktur korporat lain juga boleh memegang permit akhbar dan penerbitan mereka mungkin mempunyai jangkauan dan pengaruh yang serupa.