Topic followed successfullyGo to BHku
Keandalan MRT pada Apr capai tahap tertinggi sejak Nov 2024
Keandalan MRT pada Apr capai tahap tertinggi sejak Nov 2024
May 15, 2026 | 4:17 PM
Keandalan MRT pada Apr capai tahap tertinggi sejak Nov 2024
Kereta api di seluruh rangkaian MRT secara umumnya lebih menepati masa pada April, dengan sekitar 99.48 peratus perjalanan diselesaikan dalam tempoh dua minit daripada masa yang dijadualkan. - Foto fail
Keandalan rangkaian MRT pada April mencapai tahap tertinggi sejak November 2024, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 15 Mei.
Secara purata, kereta api mencatat perjalanan sejauh 2.22 juta kilometer (km) antara kelewatan melebihi lima minit bagi tempoh antara Mei 2025 dengan April 2026.
Laporan berkaitan
Keandalan NEL tingkat 2 kali ganda pada FebMar 13, 2026 | 3:54 PM
Keandalan MRT naik pada Jan meski ketepatan masa tren susutFeb 13, 2026 | 4:07 PM